Задержан россиянин, который находился в международном розыске

Гражданина России, который был в международном розыске по подозрению в террористической деятельности, удалось задержать в Молдавии, информация подтверждена представителями Пограничной полиции республики. Об этом сообщает ТАСС.

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"37-летнего мужчину разыскивали российские власти, он подозревается в причастности к террористической деятельности и связях с международными террористическими организациями", - пояснили в пограничной службе республики.

В настоящий момент личность подозреваемого в причастности к террористической деятельности не называется.

Установлено, что россиянин въехал на территорию Молдавии через приднестровский участок границы.

По данным пограничников, гражданин РФ отправлен в следственный изолятор на 72 часа до решения суда об экстрадиции.