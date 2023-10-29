Вооруженные пистолетом мужчины избили дачника, выгуливавшего собаку

В подмосковном Чехове двое неизвестных с пистолетом напали на пожилого мужчину во время прогулки с собакой, запугали его жену и вынесли из дома все накопления. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в СНТ "Лесная цесарка", 58-летний дачник гулял с собакой, когда на него набросились двое мужчин балаклавах. Угрожая мужчине пистолетом, они избили его, связали руки и ноги скотчем, затащили в дом и стали требовать деньги.

На шум вышла супруга пострадавшего, 49-летняя женщина испугалась за жизнь мужа и передала налетчикам наличные евро и доллары на общую сумму около 300 тысяч рублей.