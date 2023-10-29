На Сахалине первоклассник пострадал от нападения бродячих собак
В Углегорске стая бродячих псов набросилась на семилетнего мальчика. Об этом сообщается в Telegram-канале "ЧП Сахалин".
Инцидент произошел вечером 28 октября возле дома N 3 на улице Пионерской. По словам местных жителей, в этом районе обитают около десятка крупных уличных собак, горожане обратились в службу отлова.
Пострадавший мальчик госпитализирован с укушенной раной ноги, минимум полгода он не сможет заниматься спортом, по словам родственников школьника, после нападения собак мальчик боится выходить на улицу.
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