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На Сахалине первоклассник пострадал от нападения бродячих собак

В Углегорске стая бродячих псов набросилась на семилетнего мальчика. Об этом сообщается в Telegram-канале "ЧП Сахалин".

На Сахалине первоклассник пострадал от нападения бродячих собак
© РИА Новости

Инцидент произошел вечером 28 октября возле дома N 3 на улице Пионерской. По словам местных жителей, в этом районе обитают около десятка крупных уличных собак, горожане обратились в службу отлова.

Пострадавший мальчик госпитализирован с укушенной раной ноги, минимум полгода он не сможет заниматься спортом, по словам родственников школьника, после нападения собак мальчик боится выходить на улицу.

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