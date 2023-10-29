Shot: москвичка пожаловалась в СК на врачей, удаливших ей две груди вместо одной.

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Как рассказала потерпевшая, она обратилась к онкологу-маммологу одной из столичных клиник из-за рецидива рака груди. Врач посоветовала ей решение в стиле Анджелины Джоли: заменить обе молочные железы имплантами, чтобы опухоль не появилась и во второй груди. Пациентка согласилась и горько об этом пожалела.

На следующий день после операции женщина (её зовут Альбина) рассмотрела работу хирургов в перевязочной и пришла в ужас: её бюст весь почернел. Тем не менее в этот же день её выписали, несмотря на температуру 39 градусов, и посоветовали мазать раны зелёнкой. Спустя пару месяцев у Альбины сгнил сосок.

Ей пришлось снова лечь под нож, только теперь уже в другой клинике. Там ей заменили имплант и залатали дыру в груди кожей, которую взяли со спины.

Хирург Рано Азимова, которая проводила москвичке первую операцию, уверяет, что всё сделала правильно. В разговоре с Shot врач заявила , что удаление обеих желёз помогло вылечить паицентку от рака. А то, что пропал сосок, — это, мол, частое осложнение после такой процедуры.

Однако лишившаяся здоровой груди женщина с таким подходом не согласна. Она написала заявление в Следственный комитет, чтобы врачей привлекли за халатность. Заодно Альбина хочет стрясти компенсацию с клиники, которой заплатила 200 000 рублей за операцию.