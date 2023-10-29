Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали

Пожар, произошедший на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.
Уточняется, что сотрудникам предприятия понадобилось всего полчаса, чтобы потушить возгорание. В результате произошедшего пострадавших и повреждений нет.
«Угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует», — говорится в заявлении. Причины инцидента устанавливаются.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о мощном взрыве в районе Афипского НПЗ, он прозвучал около 3:20 (время совпадает с московским). Как рассказали местные жители, перед взрывом они услышали звук, напоминающий «газонокосилку».
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