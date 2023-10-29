СМИ сообщили о мощном взрыве в Краснодарском крае

В районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае прогремел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

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Инцидент произошел около 3:20 ночи (время совпадает с московским). По словам местных жителей, перед взрывом они услышали звук, напоминающий «газонокосилку». В настоящий момент на месте происшествия видно зарево.

По предварительным данным, причиной произошедшего стала атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Уточняется, что информация пока не была подтверждена официально.