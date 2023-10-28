В Белгороде упавшие из-за ветра деревья повредили семь автомобилей

"На текущий момент в общей сложности в городское ЕДДС поступило 46 сообщений. Из них 29 об упавших деревьях. <...> Есть информация о повреждении 7 автомобилей, а также 11 сообщений о повреждениях кровли, отливов, труб, ветровых планок", - написал он.