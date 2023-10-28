В Белгороде упавшие из-за ветра деревья повредили семь автомобилей
Семь автомобилей повреждено в Белгороде в результате падения деревьев из-за сильного ветра. Об этом в субботу сообщил в своем телеграм-канале мэр города Валентин Демидов.
"На текущий момент в общей сложности в городское ЕДДС поступило 46 сообщений. Из них 29 об упавших деревьях. <...> Есть информация о повреждении 7 автомобилей, а также 11 сообщений о повреждениях кровли, отливов, труб, ветровых планок", - написал он.
По словам Демидова, все службы сейчас работают в усиленном режиме.
"По моему поручению сформировали две отдельные бригады для устранения последствий. Сотрудники "Белгорблагоустройства" и спасатели оперативно отрабатывают каждую заявку", - добавил он.