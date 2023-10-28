Число жертв урагана "Отис" в Мексике достигло 39

По меньшей мере 39 человек стали жертвами тихоокеанского урагана "Отис", обрушившегося на Мексику. Об этом сообщается на сайте правительства страны. Ранее сообщалось о 27 погибших.

"Согласно данным генеральной прокуратуры штата Герреро, погибли 39 человек (29 мужчин и 10 женщин). Ущерб причинен 220 035 жилым домам, оценка ущерба продолжается, - говорится в сообщении. - Отключения электроэнергии зафиксированы у 513 524 пользователей".

Власти отмечают, что был нанесен ущерб двум крупным больницам региона и инфраструктуре международного аэропорта Акапулько. До 80% объектов туристического сектора требуют ремонта. Несколько ключевых дорог штата остаются заблокированными. К работам по устранению последствий урагана в регионе привлечены около 8,5 тыс. военнослужащих и 1,3 тыс. сотрудников энергокомпаний.