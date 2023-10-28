СК возбудил дело по факту стрельбы в автобусе на севере Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы на остановке и в автобусе на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. В правоохранительных органах уточнили, что пострадали два человека.
"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала она. Стрелявшего задержали.
По данным СК, 28 октября уроженец Республики Таджикистан, находясь на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской, "беспричинно выстрелил из травматического оружия в асфальт, в результате чего пуля отрикошетила в женщину, которая находилась с малолетним ребенком". Затем мужчина сел в автобус и беспричинно выстрелил в пассажирку.
"Угроз жизни пострадавших не усматривается", - уточнила Иванова.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что произошедшему инциденту на остановке на улице Софьи Ковалевской предшествовал словесный конфликт между женщиной и мужчиной.
"В ходе которого мужчина, предположительно, из пневматического пистолета выстрелил в сторону асфальта и рикошетом попал в женщину, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства. В главке добавили, что стрелявшего задержали сотрудники полиции. Пострадавших нет.