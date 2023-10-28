В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении ребенка

Сотрудники правоохранительных органов задержали мать восьмимесячного ребёнка, которого нашли избитым в квартире на востоке Москвы. Об этом информирует пресс-служба столичного СК.

По данным ведомства, в ночь на 28 октября на востоке Москвы в квартире жилого дома был обнаружен мальчик 2023 года рождения со множественными телесными повреждениями.

Ребёнка экстренно госпитализировали.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержана мать мальчика», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье об истязании против воспитанницы омского детдома, избившей сверстницу.