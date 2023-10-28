Пьяный пассажир напал на водителя автобуса во время поездки в Петербурге

В Санкт-Петербурге пассажир напал на водителя автобуса прямо во время поездки, сообщает телеканал 78. Инцидент, случившийся посреди проезжей части на улице Нахимова, частично попал на видео. В региональном управлении МВД сообщили журналистам, что участники конфликта урегулировали ситуацию мирным путем.

Драка в Василеостровском районе Петербурга разгорелась около 16 часов дня, уточняет ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В пресс-службе оператора пассажирских перевозок «Вест-Сервис» сообщили, что пассажир был пьян. Мужчина разгневался из-за того, что водитель отказался выпускать его из транспорта в неположенном месте.

Ранее дорожный конфликт на одной из улиц в Уфе вылился в драку между студентом и замдиректора местного транспортного управления. Учащийся рассказал, что он не пропустил автомобиль чиновника, после чего тот остановил его и начал бить.