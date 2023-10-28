Найденный в Москве с травмами ребенок находится в реанимации

"Она просто переехала, и мы ребенка потеряли. Эту семью надо было вести, и это та тема, о которой я все время говорю, - учет детей. Если человек имеет злонравные намерения по отношению к своему ребенку, ему никто не помешает, и это ужасно. Надо разбираться в этой ситуации как в кейсе: что надо "докрутить" в системе, чтобы мы могли сопровождать с рождения ребенка, чтобы мы не теряли его из виду, даже если мать переезжает из региона в регион, с места на место", - добавила омбудсмен.