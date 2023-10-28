Организатора нападений на прохожих в Санкт-Петербурге объявили в международный розыск
СК установил, что это — Турал Мамедов 2005 года рождения.
Пресс-служба ведомства сообщает, что суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте обвиняемого.
Сейчас продолжается расследование дела по статьям о хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды. Задержаны 11 граждан Азербайджана и Таджикистана, восьмерым из которых предъявлено обвинение.
18-летний Мамедов считается лидером банды. Подростки ломали скамейки, разбивали фонари, нападали на выпивших прохожих и тех, кто делал им замечания. Всё происходящее они снимали на видео и выкладывали в Telegram-канал.