Организатора нападений на прохожих в Санкт-Петербурге объявили в международный розыск

СК установил, что это — Турал Мамедов 2005 года рождения.

Пресс-служба ведомства сообщает, что суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте обвиняемого.

Сейчас продолжается расследование дела по статьям о хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды. Задержаны 11 граждан Азербайджана и Таджикистана, восьмерым из которых предъявлено обвинение.