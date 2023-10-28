Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск

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Следственный комитет (СК) объявил в международный розыск Турала Мамедова — возможного организатора нападений на прохожих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на странице Главного следственного управления (ГСУ) СК по Петербургу в социальной сети «ВКонтакте».

Отдельно в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте фигуранта дела о нападениях. Следователи продолжают поиски подозреваемого.

«Проведены обыски по местам возможного нахождения соучастников. В ходе обысков проверены спортивный клуб, один из заводов, расположенные на территории Ленинградской области, а также проверен ряд ресторанов», — сообщили в ГСУ.