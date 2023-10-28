Организатор нападений на прохожих в Петербурге объявлен в розыск

Предводитель банды, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга, был объявлен в международный розыск, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. За время расследования были задержаны и арестованы уже 11 причастных, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Восьмерым из них предъявили обвинения, остальных это ожидает в ближайшее время.