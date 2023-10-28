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Организатор нападений на прохожих в Петербурге объявлен в розыск

Предводитель банды, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга, был объявлен в международный розыск, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. За время расследования были задержаны и арестованы уже 11 причастных, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Восьмерым из них предъявили обвинения, остальных это ожидает в ближайшее время.

Организатор нападений на прохожих в Петербурге объявлен в розыск
© ТАСС

Ранее следствием установлено, что организатором противоправных действий является Турал Мамедов 2005 года рождения, который скрывается от органов следствия. Сегодня, 28 октября 2023 года, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Также ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск, — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, банда грубо нарушала общественный порядок, применяя насилие. Мотивами преступлений могли стать ненависть и вражда. Сотрудники СК продолжают расследование происшествий. Проведены обыски по местами возможного нахождения членов банды.

Ранее в Петербурге задержали еще двоих участников избиения местных жителей. Ими оказались несовершеннолетние подростки. Восьми участникам банды избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.