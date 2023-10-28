Названы причины аварии на шахте в Караганде

Предварительными причинами аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде, в результате которой погибли 33 человека, стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси. Об этом сообщил на брифинге глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев.

"Предварительная версия говорит о том, что на лаве [шахты] произошло возгорание. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. Все пострадавшие находятся под медицинским наблюдением", - рассказал Булекпаев.

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По его словам, в результате аварии погибли 33 человека, 13 горняков числятся без вести пропавшими. Их поиски продолжаются.

"Произошел взрыв метано-воздушной смеси, воздействие ударной волны продуктов взрыва - все это вкупе привело к такому большому количеству жертв", - пояснил на брифинге первый заместитель директора карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский.

Он отметил, что взрыв в шахте произошел после сообщения о возгорании.

"Сила взрыва была такая, что вышла из строя система телекоммуникации на западном и восточном блоках. Под ударную волну попал не только аварийный участок, но и лава К2, которая на восточном блоке. Дальность распространения ударной волны составила более 2 км", - пояснил Силинский.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура по жертвам аварии на шахте в Караганде. Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с владельцем шахты - компанией "Арселормиттал Темиртау". Она является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора республики и входит в состав транснациональной металлургической группы "Арселормиттал".