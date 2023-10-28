В Москве отец помог сыну-призывнику сбежать с пункта сборов на службу

В Москве разыскивают 22-летнего призывника, который сбежал с пункта сборов на службу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщает источник, сбежать Максиму М. помог его отец. Накануне днем мужчина вместе с другими призывниками приехал на автобусе к пункту на Кожевнической улице, откуда должен был отправиться в Севастополь. Как только Максим вышел из транспорта, то побежал к припаркованному неподалеку внедорожнику Lexus, за рулем которого, по данным следствия, находился его отец.

Призывник сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Уклониста и машину объявили в розыск. Сейчас устанавливается место, где мог скрыться призывник.

Telegram-канал Shot