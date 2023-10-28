МИД РФ: украинский дрон врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что инцидент произошел в четверг вечером, 26 октября. В атаке участвовали три дрона. В них были компоненты, поставленные западными странами.

При инциденте были повреждены стены склада. Две из них упали на комплекс административных зданий станции.

«Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма», — подчеркнула Захарова.