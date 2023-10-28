Авиарейс Москва — Бишкек подал сигнал бедствия

Mash: авиарейс YK884 Москва — Бишкек подал сигнал бедствия над Самарой
Авиарейс YK884 «Москва — Бишкек» подал сигнал бедствия, пролетая над Самарой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Причина объявления чрезвычайно ситуации на борту Airbus A320-231 в настоящий момент неизвестна. По данным Mash, в настоящее время решается вопрос об экстренной посадке самолета в аэропорту Самары.
15 октября сообщалось, что на борту военно-транспортного самолет Ан-12, которые следовал из Сызрани в Санкт-Петербург, произошло возгорание над Самарской областью.
В конце сентября самолет Ан-26 сообщением «Ленск-Иркутск» совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска в связи с отказом левого двигателя.
Утром 12 сентября самолет Airbus A320, который подавал сигнал тревоги, произвел посадку вне аэродрома в Новосибирской области, — воздушное судно село в поле вблизи населенного пункта Каменка. Все пассажиры были эвакуированы.