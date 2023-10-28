Младенца с травмами обнаружили в захламленной московской квартире
Восьмимесячный ребенок с множественными травмами доставлен в больницу из квартиры в Таганском районе Москвы, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. В отношении матери и ее сожителя проводится проверка.
В квартире жилого дома на ул. Нижегородская обнаружен малолетний ребенок с множественными телесными повреждениями. Малолетний мальчик (8 мес.) госпитализирован. На причастность к совершению противоправных действий в отношении ребенка проверяются 31-летняя мать и ее сожитель, — сообщили в ведомстве.
Прокуратура также изучит обстоятельства, при которых ребенок получил телесные повреждения. Не исключено возбуждение уголовного дела.