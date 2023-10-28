Младенца с травмами обнаружили в захламленной московской квартире

В квартире жилого дома на ул. Нижегородская обнаружен малолетний ребенок с множественными телесными повреждениями. Малолетний мальчик (8 мес.) госпитализирован. На причастность к совершению противоправных действий в отношении ребенка проверяются 31-летняя мать и ее сожитель, — сообщили в ведомстве.