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Младенца с травмами обнаружили в захламленной московской квартире

Восьмимесячный ребенок с множественными травмами доставлен в больницу из квартиры в Таганском районе Москвы, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. В отношении матери и ее сожителя проводится проверка.

Младенца с травмами обнаружили в захламленной московской квартире
© СК РФ

В квартире жилого дома на ул. Нижегородская обнаружен малолетний ребенок с множественными телесными повреждениями. Малолетний мальчик (8 мес.) госпитализирован. На причастность к совершению противоправных действий в отношении ребенка проверяются 31-летняя мать и ее сожитель, — сообщили в ведомстве.

Прокуратура также изучит обстоятельства, при которых ребенок получил телесные повреждения. Не исключено возбуждение уголовного дела.