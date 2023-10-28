Постояльцев сгоревшего отеля в Набережных Челнах поселили в «Доме мебели»

Постояльцев отеля, сгоревшего ранее в Набережных Челнах, эвакуировали в здание «Дома мебели», сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его информации, к месту размещения жителей приехал специальный автобус, сотрудники отмечают людей в списках.

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В «Доме мебели» постояльцев обеспечили горячей едой и водой. По информации канала, все магазины и учреждения в округе обесточены.

Крупный пожар произошел в челнинской гостинице Kamarooms утром 28 октября. По данным МЧС России, пламя распространилось на площади 4 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 77 человек личного состава и 25 единиц специальной техники. Людям пришлось выбегать из горящего отеля босиком. По предварительной информации, эвакуированы были 70 человек, в том числе 20 сотрудников и 50 гостей.