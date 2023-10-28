Количество жертв на шахте в Казахстане выросло до 25

На шахте имени Костенко в Карагандинской области подтверждена гибель 25 горняков. Еще 21 человек пропал без вести. Об этом сообщает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу «АрселорМиттал Темиртау».

Таково количество жертв и пропавших без вести на данный момент, не исключено, что цифра будет расти.

Компания «АрселорМиттал Темиртау» подтвердила, что недавно подписала предварительное соглашение, которое передаёт право собственности на шахту Казахстану.

Авария на шахте им. Костенко, принадлежащей «АрселорМиттал Темиртау», произошла в субботу утром. На месте ЧП находилось около 250 горняков, большинство смогло эвакуироваться. По предварительным данным, в забое мог произойти взрыв газометана с последующим пожаром.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал на шахту, выразил соболезнования близким погибших. Глава государства также поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау».