14 регионов Украины остались без электричества

В настоящее время более 300 тысяч абонентов в 14 регионах Украины остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщает министерство энергетики страны на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

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По данным ведомства, сейчас обесточены 1045 поселений в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях Украины.

«В общей сложности без света остались 306 тысяч потребителей», — сказано в сообщении.

В Минэнерго также рассказали, что больше всего отключений наблюдается в Хмельницкой области на западе Украины. В этом регионе зафиксировано по меньшей мере 400 поселений, оставшихся без электричества. Помимо этого, на территории области произошло отключение линии электропередачи с Венгрией.