Названа предварительная причина пожара в отеле в Набережных Челнах

Причиной крупного пожара в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах могла стать непотушенная сигарета, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, соответствующую версию уже рассматривает следствие.

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Окурок мог оставить один из постояльцев. В результате пожара полностью выгорел фасад здания. По предварительным данным, никто не пострадал. Эвакуированы были около 70 гостей, среди которых 20 сотрудников.

Огонь охватил гостиницу утром 28 октября. Пламя распространилось на площади 4 тысячи квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 77 человек личного состава и 25 единиц специальной техники. Людям пришлось выбегать из горящей гостиницы босиком.

Позднее в Сети появились кадры, на которых видно, что огонь полностью уничтожил часть здания. Из окон вырывались клубы черного дыма. Возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности. К настоящему моменту пожар локализован.