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Названа предварительная причина пожара в гостинице в Набережных Челнах

Причиной крупного пожара в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах могла стать непотушенная сигарета, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, соответствующую версию уже рассматривает следствие.

Названа предварительная причина пожара в отеле в Набережных Челнах
© t.me/mchstatarstan

Окурок мог оставить один из постояльцев. В результате пожара полностью выгорел фасад здания. По предварительным данным, никто не пострадал. Эвакуированы были около 70 гостей, среди которых 20 сотрудников.

Отель загорелся в Набережных Челнах

Огонь охватил гостиницу утром 28 октября. Пламя распространилось на площади 4 тысячи квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 77 человек личного состава и 25 единиц специальной техники. Людям пришлось выбегать из горящей гостиницы босиком.

Позднее в Сети появились кадры, на которых видно, что огонь полностью уничтожил часть здания. Из окон вырывались клубы черного дыма. Возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности. К настоящему моменту пожар локализован.

Ранее сообщалось о пожаре в гостинице «Узкое» в Ясенево. Во время пожара два человека оказались заблокированы на третьем этаже отеля. По данным МЧС России, спасти из здания удалось восемь человек, еще 15 эвакуировались самостоятельно. В результате пожара никто не пострадал.

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