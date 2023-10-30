Россиянин, который передавал информацию об оборонительных сооружениях Крыма , задержан в Севастополе за госизмену.

По данным ведомства, работая на оборонительных сооружениях Крыма в марте, россиянин собрал и передал представителю ВС Украины данные об этих объектах с привязкой к географическим координатам.