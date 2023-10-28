В челябинском баре произошла поножовщина, ранения получили трое посетителей

В Челябинске после поножовщины у бара ранения получили трое человек
В Челябинске трое мужчин получили ранение возле ночного заведения. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отметил инсайдер, в полиции о произошедшем в баре Gipsy, расположенном на углу улицы Кирова и улицы Труда, узнали в четыре утра.
Местный житель обратился к правоохранителям и рассказал, что между посетителями заведения произошла поножовщина. После этого стражи порядка задержали 21-летнего молодого человека. По предварительным данным, именно он ранил ножом троих человек. Одного из них спасти не удалось.
У подозреваемого изъяли предмет, похожий на холодное оружие. Материалы дела переданы в Следственный комитет.
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