Президент Казахстана прибыл на шахту, где погиб 21 рабочий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал на шахту в Карагандинской области, где погиб 21 шахтер. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского президента.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер», – сказано в сообщении.

Президент встретился с семьями и родственниками погибших горняков, и выразил им соболезнования. Токаев заявил, что будет выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь.

В Казахстане 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.

Сегодня на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошла авария.

Погиб 21 горняк, 23 остаются заблокированными в шахте. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208. Поисково-спасательные работы продолжаются.