Появились подробности о мощном пожаре в здании российской гостиницы

В настоящее время, когда продолжается мощный пожар в здании гостиницы Kamarooms в Набережных Челнах, люди босиком выбегают на улицу. Такие подробности инцидента приводит Telegram-канал Shot.

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По данным источника, персонал и всех постояльцев вывели из четырехэтажной гостиницы на Московском проспекте. Уже известно, что огонь охватил четыре тысячи квадратных метров. На месте работают 77 специалистов и 25 единиц техники.