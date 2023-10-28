Отель загорелся в Набережных Челнах

В Набережных Челнах загорелся Kamarooms Business Hotel. О пострадавших пока не сообщается, пишут «Челнинские известия».

Инцидент произошел в субботу, 28 октября, в 9:40 (время совпадает с московским), в здании отеля по Московскому проспекту, д. 159.

По данным портала, сгорел весь фасад здания. Открытый огонь остался только на крыше.

На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб. Идет ликвидация очага возгорания. Прокуратура Татарстана начала проверку по факту пожара в отеле.

За эвакуацией людей следит зампрокурора Набережных Челнов Диляра Гильманова. Она проконтролирует ситуацию, организует временное размещение гостей и персонала отеля, питание, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.