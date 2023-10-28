Офицера осудят за покупку плохих БПЛА для защиты Крымского моста

Газета «Коммерсант» сообщает, что бывший начальник отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии стал фигурантом уголовного дела. По данным издания, в 2020 году экс-полковник закупил дроны, которые не подходят для защиты Крымского моста и не способны противостоять беспилотникам Вооруженных сил Украины.

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Полковник, злоупотребив должностными полномочиями, закупил для защиты Крымского моста и Керченского пролива два комплекса «Орел-БПЛА», которые по своим техническим характеристикам не могли противостоять вражеским беспилотникам, — указала газета.

В общей сложности, по информации газеты, сумма закупленных дронов составила почти 400 млн рублей. Однако Крымский мост оказался беззащитным перед атаками ВСУ. Материалы дела уже переданы во второй Западный окружной военный суд. Рассмотрение будет проходить в закрытом режиме, уточнило издание.

Ранее представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук пригрозил уничтожить Крымский мост. Он заявил, что разрушать сооружение, чтобы «поднять настроение», нет смысла. По его словам, подрыв будет сделан тогда, «когда этого потребует ситуация».