Дрон со взрывчаткой упал на территории Курской области

SHOT: дрон со взрывчаткой рухнул на территории Курской области
Telegram-канал SHOT сообщил, что квадрокоптер со взрывчаткой упал на территории Курской области. По его информации, дрон рухнул в 100 метрах от украинской границы. Министерство обороны соответствующую информацию не комментировало.
По данным канала, FPV-дрон со взрывным устройством упал на окраине села Попово-Лежачи в Глушковском районе. Место крушения уже оцепили сотрудники оперативных служб, беспилотник нейтрализован, говорится в публикации. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также нет, уточнил канал.
Днем ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области. По данным ведомства, Дрон принадлежал Вооруженным силам Украины. О пострадавших и разрушениях в результате происшествия не сообщается.