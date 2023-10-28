Дрон со взрывчаткой упал на территории Курской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что квадрокоптер со взрывчаткой упал на территории Курской области. По его информации, дрон рухнул в 100 метрах от украинской границы. Министерство обороны соответствующую информацию не комментировало.

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По данным канала, FPV-дрон со взрывным устройством упал на окраине села Попово-Лежачи в Глушковском районе. Место крушения уже оцепили сотрудники оперативных служб, беспилотник нейтрализован, говорится в публикации. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также нет, уточнил канал.