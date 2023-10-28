Тренера обвинили в совращении 14-летней легкоатлетки

Тренер по легкой атлетике из Владивостока приставал к девятикласснице, которая занималась у него в секции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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В развратных действиях по отношению к девятикласснице обвинили тренера из Федерации легкой атлетики Приморского края.

По данным Shot, инцидент произошел летом прошлого года, юные легкоатлеты находились на соревнованиях в Челябинске, 64-летний тренер жил в одной гостинице с девочкой-подростком и приставал к ней в номере.