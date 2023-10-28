На Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту 6,5 км

Самый высокий действующий вулкан Евразии - Ключевская сопка - выбросил пепел на высоту до 6,5 км на Камчатке. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром 28 октября из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6 500 метров при высоте самого исполина - 4 754 метра", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Тихого океана. Населенных пунктов на его пути нет. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Днем ранее сообщалось, что сейсмические станции, установленные в непосредственной близости от вулкана, фиксируют большое количество землетрясений и повышенное вулканическое дрожание. По мнению ученых, это может говорить об усилении извержения вулкана.