В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Байкала, его почувствовали жители Бурятии. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
"Ночью в акватории озера Байкал зарегистрировано сейсмособытие в 22,7 км северо-западнее населенного пункта Гремячинск Прибайкальского района. Магнитуда 4,4, энергетический класс 12. Толчки ощущались в городе Улан-Удэ и Прибайкальском районе. Глубина залегания 10 км", - сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
"Формируются группы для обследования социально-значимых объектов", - добавили в ГУ МЧС.