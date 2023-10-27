В Москве трое неизвестных в кафе ранили ножом мужчину и скрылись

"По предварительным данным, на Михалковской улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого мужчине нанесли ножевое ранение. Пострадавший направлен в больницу. Полицейскими проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание подозреваемых", - сказали в пресс-службе.