В Москве трое неизвестных в кафе ранили ножом мужчину и скрылись
Неизвестные в ходе конфликта на севере Москвы ранили мужчину ножом, нападавших разыскивают. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"По предварительным данным, на Михалковской улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого мужчине нанесли ножевое ранение. Пострадавший направлен в больницу. Полицейскими проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание подозреваемых", - сказали в пресс-службе.
В правоохранительных органах ТАСС добавили, что инцидент произошел в кафе.
"В заведение зашли трое неизвестных, которые ранили ножом одного из посетителей в ходе конфликта, а потом скрылись на автомобиле каршеринга", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются.