Москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже

Россиянин напал с ножом на англичанина, так как посчитал его шпионом
Выпивший 37-летний Илья встретил 41-летнего Чарльза у подъезда своего московского дома. Мужчины разговорились, и россиянин пригласил его домой выпить водки.
После нескольких стопок Илья задумался: а не позвал ли он шпиона. Английский он знал плохо — разговаривал с гостем на пальцах. И в один момент решил, что всё же шпион, достав на кухне нож и ранив британца.
Чарльзу порезали голову, лицо и грудь, его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Илью задержали.