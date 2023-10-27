Под Запорожьем у изнасиловавшего 8-летнюю девочку украинца нашли боеприпасы

Под Запорожьем у украинца, изнасиловавшего 8-летнюю девочку, нашли схрон с боеприпасами. Об этом со ссылкой на источник сообщает ИА Регнум. По информации источника, в местное отделение МВД РФ поступило заявление об изнасиловании 8-летней дочери многодетной женщины. Полицейские установили подозреваемого - им оказался 33-летний украинец. Соседи охарактеризовали мужчину, как асоциальную личность.

По их словам, он пил, скандалил и не работал.

После этого дома у подозреваемого прошли обыски. Полицейские обнаружили, изъяли и отправили на экспертизу огнестрельное оружие и боеприпасы. Мужчине не смог объяснить, для чего их хранил.