Москвича заставили демонтировать лоджию после жалобы соседей

"Жилищные инспекторы неоднократно уведомляли собственника о необходимости предоставить доступ в квартиру для проведения проверки, однако собственник дверь так и не открыл. Тогда Мосжилинспекция обратилась в Люблинский районный суд города Москвы с целью обязать хозяина квартиры предоставить доступ для проведения проверки", - рассказали в ведомстве.