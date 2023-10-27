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Россиянин попал под суд после пристройки лоджии

Житель московского района Люблино демонтировал лоджию, которую возвел на первом этаже, после того, как незаконно возведенным помещением заинтересовался суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосжилинспекции.

Москвича заставили демонтировать лоджию после жалобы соседей
© РИА Новости

О незаконной лоджии сообщил сосед нарушителя, после чего к мужчине зачастили проверки, однако тот отказывался пускать специалистов Мосжилинспекции домой.

"Жилищные инспекторы неоднократно уведомляли собственника о необходимости предоставить доступ в квартиру для проведения проверки, однако собственник дверь так и не открыл. Тогда Мосжилинспекция обратилась в Люблинский районный суд города Москвы с целью обязать хозяина квартиры предоставить доступ для проведения проверки", - рассказали в ведомстве.

После получения судебной повестки москвич самостоятельно устранил нарушение и снес лоджию.

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