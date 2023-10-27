В Петербурге младенец оказался заперт в машине с мужчиной без сознания

Автомобиль "Рено" с мужчиной в бессознательном состоянии и грудным ребенком был припаркован на Витебском проспекте. Странное поведение мужчины за рулем заметил другой водитель, который следовал за "Рено". Он остановился рядом за "Рено", чтобы проверить, все ли в порядке, и заметил, что водитель "Рено" упал на пассажирское кресло и не реагировал на сигналы. На заднем сидении в это время находился младенец в автокресле.