Администратору Telegram-канала Куршину продлили домашний арест

Черемушкинский суд Москвы продлил арест администратору Telegram-канала Moscow Calling Андрею Куршину по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России . Об этом сообщает ТАСС .

Куршин пробудет под арестом еще два месяца. Ему вменяется статья 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») УК РФ. По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года он разместил в своем канале публикации с фейками о действиях российских военных против мирного населения Украины.