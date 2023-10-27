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Администратору Telegram-канала Куршину продлили домашний арест

Черемушкинский суд Москвы продлил арест администратору Telegram-канала Moscow Calling Андрею Куршину по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Администратору Telegram-канала Куршину продлили домашний арест
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Куршин пробудет под арестом еще два месяца. Ему вменяется статья 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») УК РФ. По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года он разместил в своем канале публикации с фейками о действиях российских военных против мирного населения Украины.

Куршин признал вину. Его задержали 31 августа на Ленинградском вокзале в Москве.

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