Эксперт высказался о причинах покушения на Олега Царева

«Олег всегда был искренен, открыт и прямолинеен в оценках происходящего. Даже когда он заблуждался, он был искренен в своем заблуждении и не следовал правилам какой-то политической игры или заказа. Это все стало залогом его популярности и высокого доверия наших сторонников», – говорит руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.



«Также важно, что Царев все время держал руку на пульсе и по ситуации в родной Днепропетровской области, и по другим регионам, временно подконтрольным офису Зеленского. Олег еще в конце 2013 года, на заре Евромайдана, четко определил свою позицию и не сворачивал с нее ни разу», – напоминает эксперт.



«Более того, когда я в 2010 году искал соратников в борьбе с украинскими властями, прекрасно понимая, что ждет страну, Олег был одним из немногих в украинской политической среде, кто высказывал свою позицию и был готов к противостоянию», – добавляет он.



«Уже потом у нас были и «Народный фронт Новороссии», и парламент Новороссии, и поддержка восставшего Донбасса, и масса других событий. Олег еще опасен для нашего противника тем, что он в полной мере знает политические особенности разных регионов Украины», – рассуждает Рогов.



«Именно поэтому ранее Коломойский предлагал за убийство Царева вознаграждение. Сейчас Бене, конечно, не до этого. Но для Украины Олег был и остается врагом. Террористические методы противника не меняются, лишь становятся все жестче», – говорит собеседник.



«Примеры убийств Даши Дугиной, Владлена Татарского и других людей – лишнее тому подтверждение. Если чаще всего Украина использует взрывные устройства, то я напомню, что от расстрелов СБУ тоже не отказывается», – замечает эксперт.



«Все это наталкивает на мысль, что сейчас одна из важнейших задач России – беречь таких политиков и экспертов. Все больше людей получают личную охрану, причем по поручению президента. Очевидно, это делается для того, чтобы сохранить людей, которые нам нужны и сейчас, и будут полезны в будущем для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях», – заключил Рогов.