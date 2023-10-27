Эксперт высказался о причинах покушения на Олега Царева
Украинские власти организовали нападение на политика, потому что проигрывают в идеологической войне, сказал эфире радиостанции «Говорит Москва» декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.
«Это очередная диверсия со стороны украинских террористов. Они до этого взрывали наших товарищей. Они понимают, что снарядами или солдатами они готовы с нами воевать бесконечно на истощение кого угодно, а вот идеологически они точно проигрывают. Поэтому им надо выбивать именно на этом фронте людей, которые так или иначе с этим связаны. Олег, очевидно, тоже не мог не попасть в их поле зрения, тем более у него откровенный конфликт не только с украинским нацизмом, но и с главарями этой нацистской организации. Он наверняка находился в разработке, сейчас они попытались реализовать своё чёрное дело. Когда смотришь на фигуры, которые они выбирают для организации своих терактов, удивительным образом все эти фигуры так или иначе связаны с идеологической составляющей нашей страны, нашей цивилизации. Олег Царёв тоже имеет отношение к этой идеологической составляющей, потому что он был двигателем идеи Новороссии, которая на самом деле никуда не делась».
Покушением в Крыму на бывшего народного депутата Украины Олега Царева занялись в ФСБ, сообщает Baza в Telegram.
Издание отмечает, что именно поэтому в МВД и больницах Ялты не располагают какой-либо информацией о состоянии или местонахождении раненного политика. При этом ранение мужчины подтвердили его родственники, сообщившие, что около полуночи в Царева дважды выстрелили. Это произошло на территории санатория, где он проживает.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что место жительства нардепа знали многие, на территорию санатория можно было легко попасть любому желающему.
Олег Царев был народным депутатом Украины IV, V, VI и VII созывов. Он также был заместителем главы фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. 26 июля 2014 года стал спикером парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).
Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник считает, что покушение на экс-депутата Рады Олега Царева могло быть связано с его политической деятельностью.
«Во-первых, желаю Олегу, чтобы он был жив и здоров. Слышал, что у него большая потеря крови, и что правоохранительные органы сейчас пытаются установить и найти нападавшего. Из своего опыта могу сказать, что следствие будет отрабатывать все версии, однако среди них есть так называемая «рабочая». Все мы знаем, что Царев является достаточно яркой политической фигурой, он вел активную деятельность и получал много инсайдерской информации от своих источников в Киеве», - сказал Олейник в беседе с ОСН.
По его мнению, руководство Украины могло опасаться Царева, так как он имел немалое влияние на часть граждан страны.
«Здесь будет нелишним вспомнить, как западные издания, вроде того же The Washington Post, рассказывали, что киевский режим ведет террористические операции на территории России с целью физического устранения своих оппонентов. В тех же материалах говорилось, что Владимир Зеленский имеет прямое отношение к таким операциям, как убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Так что я не сомневаюсь, что к покушению на Царева может быть причастен лично руководитель украинского государства», - заключил политик.
Первый зампред комитета Госдумы по обороны Алексей Журавлев предположил в разговоре с NEWS.ru, что за покушением на экс-депутата Верховной рады Олега Царева стоят украинские спецслужбы. Парламентарий не исключил, что исполнителями оказались киевские диверсанты.
Можно даже не гадать, для укронацистов Олег Царев давно был одной из основных террористических целей. Он с самого майдана занял четкую позицию, признав произошедшее в Киеве госпереворотом. С тех пор часто бывал на Донбассе, независимость которого отстаивал, жил в Крыму и убежден был, что полуостров изначально российский, — добавил Журавлев.
По словам собеседника, Царев публично обращал внимания на зверства киевского режима и таким образом превратился в одного из главных его врагов. Журавлев предположил, что Киев разработал «целую спецоперацию» перед покушением. Он также пожелал «своему другу, настоящему патриоту и мужественному человеку» сил и скорейшего выздоровления.
Предположу, что санаторий, где в Царева могли стрелять, охраняется и, чтобы туда проникнуть, украинские диверсанты непременно должны были разработать целую спецоперацию. Хотел бы напомнить также, что ни один из высокопоставленных украинских чиновников, отдающих приказы об убийствах наших мирных жителей, так до сих пор и не пострадал, — подытожил Журавлев.
Царев еще до Евромайдана определился, на чьей он стороне. С тех пор экс-политик, обладающий знаниями о внутренних процессах на Украине, стал опасен для СБУ, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение.
«Олег всегда был искренен, открыт и прямолинеен в оценках происходящего. Даже когда он заблуждался, он был искренен в своем заблуждении и не следовал правилам какой-то политической игры или заказа. Это все стало залогом его популярности и высокого доверия наших сторонников», – говорит руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Также важно, что Царев все время держал руку на пульсе и по ситуации в родной Днепропетровской области, и по другим регионам, временно подконтрольным офису Зеленского. Олег еще в конце 2013 года, на заре Евромайдана, четко определил свою позицию и не сворачивал с нее ни разу», – напоминает эксперт.
«Более того, когда я в 2010 году искал соратников в борьбе с украинскими властями, прекрасно понимая, что ждет страну, Олег был одним из немногих в украинской политической среде, кто высказывал свою позицию и был готов к противостоянию», – добавляет он.
«Уже потом у нас были и «Народный фронт Новороссии», и парламент Новороссии, и поддержка восставшего Донбасса, и масса других событий. Олег еще опасен для нашего противника тем, что он в полной мере знает политические особенности разных регионов Украины», – рассуждает Рогов.
«Именно поэтому ранее Коломойский предлагал за убийство Царева вознаграждение. Сейчас Бене, конечно, не до этого. Но для Украины Олег был и остается врагом. Террористические методы противника не меняются, лишь становятся все жестче», – говорит собеседник.
«Примеры убийств Даши Дугиной, Владлена Татарского и других людей – лишнее тому подтверждение. Если чаще всего Украина использует взрывные устройства, то я напомню, что от расстрелов СБУ тоже не отказывается», – замечает эксперт.
«Все это наталкивает на мысль, что сейчас одна из важнейших задач России – беречь таких политиков и экспертов. Все больше людей получают личную охрану, причем по поручению президента. Очевидно, это делается для того, чтобы сохранить людей, которые нам нужны и сейчас, и будут полезны в будущем для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях», – заключил Рогов.
В Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, он в реанимации. В разговоре с Daily Storm сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что мотивом покушения на Царева стала его политическая позиция.
«Я считаю, что мотив в этом всем — личная позиция Царева. Он всегда был настроен патриотически к Украине, говорил и делал правильные вещи и когда был депутатом, и когда перестал им быть. Это идет вразрез с той политикой, которую проводит нынешняя нацистская Украина», — заявил Цеков.
Новость о покушении на Царева застала сенатора в дороге. По мнению Цекова, украинские власти устраивают нападения на отдельных политиков, «вымещая злобу» из-за неудач на фронте.
«Организуют покушение на людей, которые на самом деле несут гораздо больше хорошего Украине. Если бы они прислушивались к тому, что они предлагают, Украина была бы успешным государством. Надеюсь, что Царев останется жив, потому что он очень нужен нам, гражданам России, он очень нужен Украине», — сказал Цеков.