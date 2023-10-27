В башкирском Салавате отловили домашнего пса, который напал на людей вместе с уличными собаками. Об этом рассказали в администрации города.

Нападение животных на мужчину и женщину произошло 27 октября на Ленинградской улице. Судя по кадрам, сначала пес вцепился в рукав куртки пострадавшей, а через некоторое время повалил на землю потерпевшего, укусив его за руку. Известно, что в результате мужчина получил травму предплечья.

"На место происшествия была направлена служба отлова, которая после поиска животного обнаружила его в районе перекрестка улиц З. Валиди – Ленинградская. Животное было поймано и будет размещено в приюте, для дальнейшего осмотра ветеринаром", - сказано в заявлении городской администрации.

Представители мэрии отметили, что работа по отлову остальных собак не прекращена.