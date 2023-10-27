Педофил соврал, что его в детстве изнасиловал москвич-бизнесмен, чтобы разжалобить суд

В Татарстане педофил попытался разжалобить суд и соврал о пережитом в детстве сексуальном насилии со стороны бизнесмена из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

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По информации Telegram-канала, уроженца города Бугульма отправили в СИЗО по обвинению в домогательствах в отношении ребенка в Сибири. Там сокамерник пожаловался мужчине на москвича-бизнесмена, который якобы не выполнил перед ним финансовые обязательства.

Обвиняемый в домогательствах россиянин решил помочь новому другу и заодно разжалобить суд. Бугульминец придумал и рассказал историю о том, как московский бизнесмен якобы изнасиловал его в «Ягуаре» восемь лет назад.