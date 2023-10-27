Россиянин притворился несовершеннолетним ради секса со школьницей

По данным ведомства, с 10 июня по 20 июня 2022 года мужчина гостил у родителей в Упоровском районе. Он написал своей несовершеннолетней знакомой и предлагал заняться интимом.

Пострадавшая рассказала, что познакомилась с осужденным в социальной сети. Он сказал, что они сверстники. Школьница общалась с ним около полугода, но затем фигурант стал предлагать ей виртуальный секс. Лично они ни разу не встречались. Девочка отказалась и заблокировала «кавалера». Однако он стал искать ее в других социальных сетях и звонить. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.