Россиянин притворился несовершеннолетним ради секса со школьницей
В Тюменской области суд назначил исправительные работы мужчине, притворявшимся ровесником школьницы, чтобы заняться с ней сексом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Фигурант признан виновным по части 1 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). Он должен будет отработать 240 часов и выплатит 20 тысяч рублей потерпевшей.
По данным ведомства, с 10 июня по 20 июня 2022 года мужчина гостил у родителей в Упоровском районе. Он написал своей несовершеннолетней знакомой и предлагал заняться интимом.
Пострадавшая рассказала, что познакомилась с осужденным в социальной сети. Он сказал, что они сверстники. Школьница общалась с ним около полугода, но затем фигурант стал предлагать ей виртуальный секс. Лично они ни разу не встречались. Девочка отказалась и заблокировала «кавалера». Однако он стал искать ее в других социальных сетях и звонить. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.
Отмечается, что осужденный признал вину и раскаялся.