В Минздраве Дагестана проводят обыск по делу о хищении 42 млн рублей

Правоохранители проводят оперативно-следственные мероприятия в Минздраве Дагестана по уголовному делу о хищении 42 млн рублей в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по республике.

По данным следствия, с конца 2021 года и до начала 2022 года министерство заключило два госконтракта на поставку реагентов для выявления антигенов COVID-19 по завышенным ценам. В результате государству был нанесен ущерб в размере 42 млн рублей.

По факту хищения средств должностными лицами министерства было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой»). Обыски проходят в Минздраве, а также по местам жительства подозреваемых.