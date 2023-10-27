В Минздраве Дагестана проводят обыск по делу о хищении 42 млн рублей
Правоохранители проводят оперативно-следственные мероприятия в Минздраве Дагестана по уголовному делу о хищении 42 млн рублей в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по республике.
По данным следствия, с конца 2021 года и до начала 2022 года министерство заключило два госконтракта на поставку реагентов для выявления антигенов COVID-19 по завышенным ценам. В результате государству был нанесен ущерб в размере 42 млн рублей.
По факту хищения средств должностными лицами министерства было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой»). Обыски проходят в Минздраве, а также по местам жительства подозреваемых.
Напомним, что в понедельник, 23 октября, по делу о получении взяток на сумму свыше 87 млн рублей был арестован бывший заместитель главы Минздрава Дагестана Мазай Рамазанов. Его освободили от должности в январе 2022 года.