В Петербурге задержали мужчину за поджог релейного шкафа

В Санкт-Петербурге задержан уроженец Тверской области по делу о поджоге релейного шкафа городского железнодорожного перегона.

Об этом информирует пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

«Задержан злоумышленник, причастный к поджогу релейного шкафа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, им оказался уроженец Тверской области 1997 года рождения, который находится в федеральном розыске.

Мужчина, совершил поджог релейного шкафа на пути железнодорожного перегона между станциями Обухово — Славянка.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.