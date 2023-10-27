В Петербурге задержали мужчину за поджог релейного шкафа
В Санкт-Петербурге задержан уроженец Тверской области по делу о поджоге релейного шкафа городского железнодорожного перегона.
Об этом информирует пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.
«Задержан злоумышленник, причастный к поджогу релейного шкафа», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, им оказался уроженец Тверской области 1997 года рождения, который находится в федеральном розыске.
Мужчина, совершил поджог релейного шкафа на пути железнодорожного перегона между станциями Обухово — Славянка.
Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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