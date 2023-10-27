В Екатеринбурге задержана работавшая на мошенников сотрудница банка

Telegram-канал «Baza» сообщил, что сотрудница «Альфа-Банка» из Екатеринбурга помогала мошенникам украсть больше миллиона рублей у клиента из Южной Кореи Квон Енг Хи. Канал пишет, что она пыталась заменить кодовое слово, но об этом узнали полицейские.

Как сообщает «Baza», по данным следствия, клиента пытались обокрасть две девушки вместе с неустановленными пока лицами, одна из подозреваемых работала в «Альфа-Банке» и имела доступ к данным клиента. Как передает канал, кодовое слово сменить не получилось.

Ранее жертвой аферистов стала народная артистка России, профессор кафедры сольного пения Петербургской консерватории Надежда Дроздова. Злоумышленники, представившись сотрудниками ФСБ, уговорили 80-летнюю женщину отдать им все сбережения. В итоге пенсионерка лишилась 4,8 млн рублей. Полиция занимается поиском мошенников.