Обвиняемые в нападении на журналистов на юге Москвы предстанут перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в нападении на журналистов ВГТРК. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 27 октября.

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По ее словам, 17 августа съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» снимала репортаж о «профессиональных соседях» в доме на улице Касимовская. В какой-то момент двое мужчин напали на сотрудников телеканала, применив к ним насилие.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Обвиняемые признали вину, на время следствия они были заключены в СИЗО.

В ходе следствия был проведен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрические. Кроме того, были опрошены 15 свидетелей.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения, — резюмировала Иванова.