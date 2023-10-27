Пожар в гостинице на юго-западе Москвы ликвидирован

Возгорание, произошедшее в гостинице в столичном районе Ясенево, полностью ликвидировано. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу в пятницу, 27 октября.

— Принятыми мерами в 12:35 пожар полностью ликвидирован. Погибших нет. Сведений о пострадавших не поступало, — рассказали в ведомстве.

Пожар, о котором идет речь, произошел в Литовском бульваре. Как стало известно «Вечерней Москве», пожар произошел на третьем этаже гостиницы. По данным МЧС, восемь человек спасли из здания, еще 15 — эвакуировали.