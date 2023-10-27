Дети мигрантов избили русских учеников ростовской школы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации об избиениях русских школьников детьми мигрантов в Ростове-на-Дону, сообщили в Telegram-канале СК. Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства Аслану Хуаде доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

В СМИ распространена информация о том, что дети мигрантов в одной из школ Ростова-на-Дону избили русских школьников. По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении.